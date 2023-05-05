Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обратился в комиссию РФС после матча со «Спартаком»
Происшествия
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР
Экономика
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Происшествия
Пожар ликвидирован на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Экономика
Подсанкционные банки прекращают выпуск карт UnionPay
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Армия
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Мир
Экс-глава разведки Чехии заявил об усилении России Западом
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Мир
Лавров заявил о готовности России к разговору с Западом
Наука и техника
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
Происшествия
Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

Жителям Барнаула пригрозили заварить неухоженные погреба

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявления о необходимости ухода на уличными погребами вывесили рядом с жилыми многоэтажками Барнаула. Автором сообщения является местная управляющая компания. Фотографию объявления опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

В тексте объявления сказано, что в сараях нужно провести санитарную очистку от мусора, веток и травы. В противном случае управляющая компания угрожает оформить владельца погреба на «административную комиссию». Если хозяин сарая не найдется, то крышку строения заварят.

Как отмечает altapress.ru, автор поста напомнил, что раньше за погребами ухаживали дворники, но теперь это стало заботой жильцов. Также он поинтересовался, насколько угрозы законны.

В комментариях к записи, написали, что замечали аналогичные объявления по разным адресам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле завершилось обустройство части набережной Оби. На эти цели из городского бюджета было выделено около 16,5 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023