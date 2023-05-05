Жителям Барнаула пригрозили заварить неухоженные погреба

Объявления о необходимости ухода на уличными погребами вывесили рядом с жилыми многоэтажками Барнаула. Автором сообщения является местная управляющая компания. Фотографию объявления опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

В тексте объявления сказано, что в сараях нужно провести санитарную очистку от мусора, веток и травы. В противном случае управляющая компания угрожает оформить владельца погреба на «административную комиссию». Если хозяин сарая не найдется, то крышку строения заварят.

Как отмечает altapress.ru, автор поста напомнил, что раньше за погребами ухаживали дворники, но теперь это стало заботой жильцов. Также он поинтересовался, насколько угрозы законны.

В комментариях к записи, написали, что замечали аналогичные объявления по разным адресам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле завершилось обустройство части набережной Оби. На эти цели из городского бюджета было выделено около 16,5 млн рублей.