Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обратился в комиссию РФС после матча со «Спартаком»
Происшествия
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР
Экономика
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Происшествия
Пожар ликвидирован на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Экономика
Подсанкционные банки прекращают выпуск карт UnionPay
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Армия
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Мир
Экс-глава разведки Чехии заявил об усилении России Западом
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Мир
Лавров заявил о готовности России к разговору с Западом
Наука и техника
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
Происшествия
Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

Таксист в Москве сбил двух человек на пешеходном переходе

0
Фото: Дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Комсомольском проспекте водитель автомобиля такси сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщил дептранс столицы в пятницу, 5 мая.

«На Комсомольском проспекте в районе дома 30 произошло ДТП с участием автомобиля и двух человек, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В прокуратуре Москвы уточнили, что сбитые таксистом женщины были госпитализированы. Там отметили, что прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Куда идешь: когда за оставление места ДТП не накажут
Верховный суд РФ разобрал ситуацию с водителем, который покинул место аварии

2 мая в Сызрани Самарской области в результате наезда легковушки пострадала женщина-пешеход. Авария произошла на проспекте Королева. Предварительно было установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 32-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В тот же вечер на улице Комсомольская в Орле 25-летний водитель ВАЗ-2112 сбил мужчину, который двигался по проезжей части во встречном направлении. Пешехода госпитализировали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023