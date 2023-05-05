Таксист в Москве сбил двух человек на пешеходном переходе

В Москве на Комсомольском проспекте водитель автомобиля такси сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщил дептранс столицы в пятницу, 5 мая.

«На Комсомольском проспекте в районе дома 30 произошло ДТП с участием автомобиля и двух человек, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В прокуратуре Москвы уточнили, что сбитые таксистом женщины были госпитализированы. Там отметили, что прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

2 мая в Сызрани Самарской области в результате наезда легковушки пострадала женщина-пешеход. Авария произошла на проспекте Королева. Предварительно было установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 32-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В тот же вечер на улице Комсомольская в Орле 25-летний водитель ВАЗ-2112 сбил мужчину, который двигался по проезжей части во встречном направлении. Пешехода госпитализировали.