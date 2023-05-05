Корреспондент «Известий» рассказал о ходе встречи глав МИД стран ШОС на Гоа

Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко в пятницу, 5 мая, рассказал о ходе встречи глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Гоа.

По его словам, на встречу было выделено всего два часа.

«Главы внешнеполитических ведомств готовят документы для лидеров Шанхайской организации сотрудничества, которая намечена на июль этого года. Пройдет она, правда, уже в Нью-Дели», — сказал корреспондент.

Журналист также обратил внимание, что несмотря на проведение в отеле встречи дипломатов в нем останавливаются и обычные отдыхающие.

Накануне, 4 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистан.

В МИД РФ сообщили, что в четверг между Лавровым и его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром состоялся доверительный обмен мнениями по основным вопросам двусторонних отношений. Они также договорились следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.

До этого, 29 апреля, Лавров заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.