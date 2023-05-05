Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обратился в комиссию РФС после матча со «Спартаком»
Происшествия
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР
Экономика
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Происшествия
Пожар ликвидирован на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Экономика
Подсанкционные банки прекращают выпуск карт UnionPay
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Армия
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Мир
Экс-глава разведки Чехии заявил об усилении России Западом
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Мир
Лавров заявил о готовности России к разговору с Западом
Наука и техника
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
Происшествия
Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

Корреспондент «Известий» рассказал о ходе встречи глав МИД стран ШОС на Гоа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко в пятницу, 5 мая, рассказал о ходе встречи глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Гоа.

По его словам, на встречу было выделено всего два часа.

«Главы внешнеполитических ведомств готовят документы для лидеров Шанхайской организации сотрудничества, которая намечена на июль этого года. Пройдет она, правда, уже в Нью-Дели», — сказал корреспондент.

Журналист также обратил внимание, что несмотря на проведение в отеле встречи дипломатов в нем останавливаются и обычные отдыхающие.

Расстановка паритетов: как изменилась концепция внешней политики России
Президент утвердил новую редакцию документа, который был скорректирован на фоне нестабильной обстановки в мире

Накануне, 4 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистан.

В МИД РФ сообщили, что в четверг между Лавровым и его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром состоялся доверительный обмен мнениями по основным вопросам двусторонних отношений. Они также договорились следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.

До этого, 29 апреля, Лавров заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023