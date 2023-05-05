Пляж в Сыктывкаре подготовят к летнему сезону за 1,3 млн рублей

В Сыктывкаре во второй половине мая начнется обустройство городского пляжа. Заявка на проведение работ опубликована на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта — 1,3 млн рублей. Как отмечает ИА «Комиинформ», по сравнению с 2022 годом цена работ выросла почти на 0,5 млн рублей.

В документах говорится, что подрядная организация должна провести рекультивацию на территории 16 тыс. кв. м, вывезти мусор и дикорастущий кустарник, фрезеровать песчаное основание пляжа, выровнять подъездную дорогу к пляжу.

Кроме того, перед началом купального сезона на пляже необходимо расставить информационные и спасательные объекты, подготовить и установить два туалета, 18 урн, три кабины для переодевания, металлические скамейки, мачты для подъема сигналов, питьевые фонтанчики, два щита со спасательными кругами и «концами Александрова».

На реке установят пять буйков, за которые нельзя заплывать. В начале сезона территорию обработают от клещей.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре несанкционированные свалки уберут за 3,2 млн рублей. Ликвидировать 12 свалок необходимо до 31 августа 2023 года.