Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обворовывать мирное население правобережной части Херсонской области. Об этом 5 мая сообщил источник «Известий».

По его данным источника, на подконтрольной Украине территории Херсона у одного из жителей были угнаны катер с прицепом для его транспортировки и автомобиль Toyota Land Cruiser 100.

Мужчина по факту кражи обратился в Национальную полицию Украины. Стоимость похищенного оценили примерно в 1 млн 500 тыс. гривен (около 3,1 млн рублей).

«Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, установленную во дворе дома. С места происшествия изъяты следы папиллярных узоров», — добавил собеседник.

Ранее, 18 февраля, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что военные ВСУ усилили грабежи местного населения в подконтрольной им части Запорожской области. Жители стремятся избежать встречи с военными ВСУ и начинают поспешно прятаться при их появлении. Как добавил Рогов, до обычных солдат практически не доходит положенное им снабжение.

До этого, 9 января, сообщалось, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях. Также в документах говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов страны.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВС Украины.

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