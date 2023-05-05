Пожар ликвидирован на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани

На Кубани на Ильском нефтеперерабатывающем заводе был ликвидирован пожар, в результате возгорания, предварительно, пострадавших нет. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что пожар был потушен до прибытия огнеборцев. По предварительным данным, его площадь составила 60 кв. м.

С завода сообщение о возгорании поступило в 08:50 в пятницу. Уже к 9:00 возгорание было ликвидировано.

Пожар произошел второй раз за двое суток.

Накануне на Ильском нефтеперерабатывающем заводе также распространился огонь, который удалось ликвидировать, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

О первом пожаре на Ильском НПЗ в Северском районе в ночь на четверг, 4 мая, сообщил источник «Известий». По данным Вениамина Кондратьева, загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами.