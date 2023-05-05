Небензя прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

«Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Кроме того, Небензя выразил уверенность в том, что США сами не пойдут на это, так как для них размещение штаб-квартиры в стране — признак престижа, а также «возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».

Как утверждает постпред РФ при ООН, Нью-Йорк получает по меньшей мере $5 млрд в год от того, что в городе расположена штаб-квартира организации, и от того, что здесь проживают дипломаты 193 государств.

Небензя напомнил, что Соединенные Штаты нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, преследуя личные интересы. Например, Вашингтон отказывался выдавать визы членам делегаций разных государств и ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.

Ранее, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность перевода штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

В тот же день директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сказал, что России было бы предпочтительнее, чтобы штаб-квартира ООН располагалась в Женеве или Вене.

23 апреля американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым для участия в Совете Безопасности ООН. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула Лаврова в получении виз. По его словам, отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.