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Минобороны: ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Лизуновке Черниговской области

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Воздушно-космические силы России (ВКС) поразили пункт дислокации иностранных инструкторов украинских националистов в Черниговской области. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он отметил, что российские военные били по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Лизуновки.

В районе населенных пунктов Каменка, Двуречное и Ольшана противотанковые ракетные комплексы РФ ликвидировали три наблюдательных поста украинской армии. В районе Кисловки также был уничтожен склад боеприпасов противника.

Кроме того, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» обнаружили и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Помимо этого, была сорвана ротация четырех подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки.

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Ранее, 3 мая, российские войска ударили по месту подготовки ВСУ иностранными инструкторами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

До этого, 30 апреля, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщили о ликвидации двух канадских наемников в Артемовске (украинское название — Бахмут). По данным канала, одним из погибших является экс-военный армии Канады Кайл Рональд Портер. Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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