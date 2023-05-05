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ВСУ сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление

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Украинские военные сбили в Киеве свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2, потерявший управление. Об этом в четверг, 4 мая, рассказало командование Воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил страны (ВСУ).

Согласно сообщению, беспилотник потерял управление в столице около 20:00. По предположениям военных, причиной могла стать техническая неисправность аппарата.

Командование ВВС Украины добавило, что неконтролируемое нахождение Bayraktar TB2 в небе над Киевом могло привести к нежелательным последствиям.

Отмечается, что в результате удара по беспилотнику пострадавших нет.

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Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе наблюдаются взрывы и пожары в результате падения обломков БПЛА. В Соломенском районе столицы были разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м. О пострадавших информация не поступала.

Незадолго до этого украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области. Российское Минобороны эти сообщения не комментировало.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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