Запад планировал ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив при этом Украину. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum.

«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину», — сказал он.

Генерал отметил, что Украина, поддерживаемая Западом материально, уже практически не существует как государство, так как ее промышленность уничтожена. Он также указал, что поставки Киеву из Лондона снарядов с обедненным ураном будут иметь долгоиграющие негативные последствия для украинского народа.

Пелз также указал, что попытки ослабить Россию привели к ухудшению отношений и военным действиям в Европе. При том экс-глава чешской разведки подчеркнул, что введенные против России санкции были незаконны, более того, вводя их, Запад не учел специфику российского менталитета.

При этом, считает Пелз, недружественные действия Запада укрепили союз РФ и Китая, передает «Газета.Ru». По мнению генерала, единственным выходом из сложившейся ситуации станут переговоры.

Ранее, 4 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта. Он добавил, что Москва готова использовать любые средства, чтобы не допустить посягательств на безопасность страны, президента и политического руководства.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае продолжения наращивания Западом военной мощи военные конфликты в мире станут неизбежными. Он также указал на то, что западные страны постепенно теряют позиции в экономической и демографической сферах, оставаясь конкурентоспособными только в размере военной мощи.

До этого, 24 апреля, на заседании Совета Безопасности ООН российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя.

Конфронтация стран Запада и РФ усилилась на фоне проводимой Россией с 24 февраля 2022 года специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса от постоянных атак и притеснений киевского режима.