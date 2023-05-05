Уральский сотовый оператор потребовал от Ericsson продолжить обслуживание станций

Компания «Екатеринбург»-2000», занимающаяся оказанием услуг сотовой связи под брендом «Мотив», подала в суд на шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson из-за его отказа осуществлять техподдержу.

Как передает 5 мая «РБК» со ссылкой на представителя уральского оператора, компания пользовалась оборудованием Ericsson при построении своей сети связи в рамках долгосрочного договора технической поддержки.

«Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказалась исполнять этот договор», — сказал представитель «Екатеринбург»-2000».

Отмечается, что первое заседание по данному делу в Арбитражном суде Москвы состоится в начале июля.

После начала в феврале прошлого года проведения Россией специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса, Ericsson, как и ряд других западных компаний, объявила о том, что приостанавливает поставки своей продукции в РФ, а вскоре приостановила деятельность в стране на неопределенный срок.

В августе компания заявила, что закрывает свое представительство в России и сокращает всех сотрудников. В сентябре стало известно, что шведский производитель потерял на уходе с российского рынка $130 млн.