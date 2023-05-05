ФК «Краснодар» обратился в комиссию РФС после матча со «Спартаком»

Футбольный клуб (ФК) «Краснодар» 4 мая отправил запрос в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один из эпизодов матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

Краснодарский клуб попросил дать оценку действиям главного арбитра игры Владислава Безбородова, назначившего на 70-й минуте матча пенальти в ворота красно-белых, как передает «Матч ТВ», ссылаясь на службу коммуникаций РФС.

Москвичи по итогам игры одержали над краснодарцами победу со счетом 4:3.

В ЭСК также обратился клуб «Пари Нижний Новгород» из-за несогласия с решением судьи Евгения Турбина не засчитывать положение вне игры перед голом в матче с «Оренбургом» 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), добавляет «Газета.Ru».

Днем ранее «Краснодар» победил тольяттинский «Акрон» в серии пенальти в матче первого этапа финала Кубка России. Во время игры на 84-й минуте на стадионе погас свет, из-за чего игру приостановили менее чем на минуту. Работать продолжали только табло и рекламные щиты. Освещение было оперативно восстановлено.