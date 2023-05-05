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Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

Лесной пожар у трассы под Екатеринбургом попал на видео

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Фото: соцсети
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Пожар у трассы под Екатеринбургом, вспыхнувший в ночь на 5 мая, попал на видео.

Кадрами с места событий поделились местные жители. Возгорание произошло рядом с трассой Екатеринбург – Березовский. Отмечается, что огонь быстро приближается к дороге.

«Всё полыхает и трещит, очень страшно. Сообщили пожарным, сказали, уже работают», — приводит слова очевидца Telegram-канал E1.RU.

В администрации города Березовский сообщили, что пожар произошел в лесу около стадиона «Энергетик» в районе Новоберезовского поселка. Его площадь составила 600 кв. м. Загорелись лесная подстилка и трава.

На данный момент возгорание уже ликвидировано.

Ранее, 4 мая, спасатели локализовали пожар в тюменском селе Успенка на площади 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли отстоять более 1 тыс. жилых домов. Известно о повреждении 13 жилых домов. Ликвидация пожара продолжается.

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