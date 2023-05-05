«Известия» показали противостояние военных РФ украинским националистам под Кременной

Под Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) не прекращаются бои между Вооруженными силами России и украинскими неонацистами. Кадрами боевой работы российских военных поделился военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в пятницу, 5 мая.

Радикалы пытаются захватить российские позиции, однако встречают сильное сопротивление, которое они не в состоянии пробить. Сами солдаты РФ уверены, что вернутся домой с победой.

«Далеко они не пройдут, даже если массировано пойдут. Нас сейчас больше стало. Мы-то тоже вооружились, мы тоже сильнее стали. У нас союзники теперь артиллерия», — поделился военнослужащий с позывным Студент.

До передовой российские военнослужащие передвигаются не только на военной технике, но и на обычных машинах. Авто выглядит так, будто никогда больше не заведется, но при этом отлично справляется с плохими дорогами.

«С ней уже что только не было. И под минами была несколько раз, и БТР (бронетранспортер. — Ред.) через нее переехал. Вся в дырочку, но ездит», — рассказал корреспонденту водитель Роман.

«Известиям» показали подбитый минами российский танк неподалеку от линии фронта. Несколько недель назад его экипаж помог взять новые позиции, но по пути обратно подорвался.

«Когда кумулятивная мина сработала, она прожгла обшивку танка и дальше сработал боекомплект. Погиб один из наших парней, двое выжили», — передает корреспондент.

25 апреля Дмитрий Зименкин также рассказал о работе российских военных в районе Кременной. Удары ракет противника разрываются и ночью, и днем. Российским бойцам приходится отстреливаться, чтобы прикрыть товарищей, возвращающихся из разведки.

24 апреля, корреспондент «Известий» побывал на месте обстрела со стороны неонацистов в Кременной. Украинские боевики ранее открыли огонь по школе, где раздавали гуманитарную помощь. После атаки здание школы сильно пострадало. Кроме того, сообщалось, что от удара погибла прохожая.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.