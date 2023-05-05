В Приморье два человека пострадали после наезда внедорожника

В городе Артем Приморского края две женщины получили травмы после наезда внедорожника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в пятницу, 5 мая.

По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado наехал на двух пешеходов в районе остановки общественного транспорта «Дворец культуры угольщиков». Пострадавшим оказали медицинскую помощь, говорится в заявлении.

Правоохранительные органы устаналивают обстоятельства происшествия.

Ранее, 22 апреля, в Подмосковье машина наехала на пожилую женщину, в результате чего она скончалась от полученных травм. Водитель фургона Peugeot Boxer при движении задним ходом совершил наезд на проходящую мимо пожилую женщину.