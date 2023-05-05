Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

В 15 км от поселка Забайкальск ночью 5 мая начался степной пожар. Огонь быстро распространялся вдоль трассы, которая ведет к пункту пропуска «Забайкальск», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В результате огнем уничтожено 10 га сухой травы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Для тушения были привлечены 11 человек и пять единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано в 1:40 по местному времени. Сотрудники государственного пожарного надзора выясняют причины случившегося.

Ранее, 4 мая, спасатели локализовали пожар в тюменском селе Успенка на площади 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли отстоять более 1 тыс. жилых домов, 13 зданий сгорели. Огонь, начавшийся в лесном массиве, распространился на жилые дома в результате порывистого ветра.