МИД КНР заверил Лаврова в готовности содействовать разрешению конфликта на Украине
Китай будет содействовать продвижению мирных переговоров по украинскому кризису. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в штате Гоа 5 мая.
«Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — приводит слова Цинь Гана пресс-служба китайского МИДа.
Цинь Ган отметил, что после успешного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию взаимодействие на всех уровнях между двумя сторонами становится более активным. Отмечается, что Китай готов работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами государств, укреплением стратегических коммуникаций и углублением сотрудничества в различных областях.
Обе стороны, сообщает МИД, договорились укреплять координацию на таких важных многосторонних площадках международного взаимодействия, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. — Ред.), «Большая двадцатка» и ООН, а также «противостоять всем формам гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, отстаивать равноправие и справедливость в мире».
Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что Россия и КНР развивали новый тип отношений между странами, основанный на мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.
После переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.
Между тем 4 апреля Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.