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МИД КНР заверил Лаврова в готовности содействовать разрешению конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Russian Foreign Ministry
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Китай будет содействовать продвижению мирных переговоров по украинскому кризису. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в штате Гоа 5 мая.

«Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — приводит слова Цинь Гана пресс-служба китайского МИДа.

Цинь Ган отметил, что после успешного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию взаимодействие на всех уровнях между двумя сторонами становится более активным. Отмечается, что Китай готов работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами государств, укреплением стратегических коммуникаций и углублением сотрудничества в различных областях.

Обе стороны, сообщает МИД, договорились укреплять координацию на таких важных многосторонних площадках международного взаимодействия, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. — Ред.), «Большая двадцатка» и ООН, а также «противостоять всем формам гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, отстаивать равноправие и справедливость в мире».

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Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что Россия и КНР развивали новый тип отношений между странами, основанный на мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

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