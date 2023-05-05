Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских националистов в Черниговской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в пятницу, 5 мая.

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка», — рассказал Зыбинский «РИА Новости».

Отмечается, что Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении около сел Харьковской области: Каменка, Новомлынск, Тиньковка, а также в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике.

3 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по месту подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными инструкторами на территории карьера в Шевченковском районе города Запорожье.

31 марта стало известно об уничтожении группы французских наемников в зоне спецоперации. Как сообщил боец 20-й армии Западного военного округа, это хорошо подготовленные люди, на кременском направлении выполняют роль инструкторов, а также состоят в штурмовых отрядах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.