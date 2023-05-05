Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Армия
Гвардии сержант Першенков обнаружил и лично уничтожил трех украинских диверсантов
Армия
Российский танк Т-80 разбил укрепления ВСУ на артемовском направлении
Общество
Следователь рассказал о подельниках грабившего на вокзалах Москвы серийного отравителя
Спорт
Синхронистка Субботина назвала жесткими критерии МОК по допуску россиян на соревнования
Общество
Следователь раскрыл детали первого дела московского серийного отравителя
Общество
Рэпер Schokk поделился впечатлениями от поездки по городам Донбасса
Армия
Эксперт оценил репутационные потери противника в случае взятия Артемовска
Армия
Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России
Мир
В результате стрельбы в Сербии восемь человек погибли и еще 13 пострадали
Мир
Посольство РФ в Польше отказалось от «Бессмертного полка» из-за опасений провокаций
Мир
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2
Мир
FP назвала политику Макрона помехой для ЕС в реализации антироссийской стратегии
Сюжет:

ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области

«РИА Новости»: ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских националистов в Черниговской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в пятницу, 5 мая.

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка», — рассказал Зыбинский «РИА Новости».

Отмечается, что Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении около сел Харьковской области: Каменка, Новомлынск, Тиньковка, а также в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике.

Охота на Львов: для чего Польша создает на Украине свой спецназ
Эксперты рассказали о тайных целях Варшавы

3 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по месту подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными инструкторами на территории карьера в Шевченковском районе города Запорожье.

31 марта стало известно об уничтожении группы французских наемников в зоне спецоперации. Как сообщил боец 20-й армии Западного военного округа, это хорошо подготовленные люди, на кременском направлении выполняют роль инструкторов, а также состоят в штурмовых отрядах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023