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ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление

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В Киеве рассказали, что сбили свой беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило командование воздушных сил Украины.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) потерял управление около 20:00 по местному времени во время планового полета в Киевской области.

Предполагается, что инцидент произошел из-за технической неисправности беспилотника.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах и пожарах после падения обломков БПЛА. В Соломенском районе столицы были разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м. О пострадавших информации не было.

Незадолго до этого украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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