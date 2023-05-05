В МККК сообщили, что в Судане не работает свыше 70% больниц

В Судане закрыто свыше 70% больниц. Те, что продолжают работу, столкнулись с тяжелыми условиями: у них нет электричества, воды, заканчиваются медикаменты. Об этом сообщили «‎Известиям»‎ в Международном комитете Красного Креста (МККК).

Представитель МККК в Найроби Алена Синенко уточнила: 30 апреля организация доставила первую партию помощи в Судан — 8 т медицинского груза.

«По всей стране идут бои, перестрелки, очень напряженная ситуация для больниц в первую очередь. Но все-таки есть еще те, которые продолжает работать. Мы сейчас взаимодействуем с министерством здравоохранения Судана и ведем переговоры со всеми участниками конфликта для того, чтобы получить гарантии безопасности и доставить им (работающим больницам. — Ред.) гуманитарную помощь», — уточнила она.

По ее словам, МККК готовится отправить в Судан инженеров, чтобы восстановить электро- и водоснабжение в больницах, доставить медикаменты. Кроме того, Красный Крест работает над отправкой второго самолета с гуманитарной помощью, уточнила представитель организации.

Комитет суданских врачей 2 мая сообщил, что из 88 больниц в стране 59 приостановили работу, 29 частично функционируют, то есть оказывают только первую помощь. 17 госпиталей Судана подверглись ударам, 19 вынуждены были спешно эвакуироваться.

Вооруженные действия в Судане начались 15 апреля, когда де-факто управляющий страной после военного переворота в 2021 году глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог поделить власть со своим заместителем Мухаммедом Хамданом Дагло (Хемедти)‎ — он возглавляет военизированные силы быстрого реагирования (СБР). Стороны пытаются захватить контроль над ключевыми районами Хартума, нанося авиаудары по позициям друг друга.

4 мая в стране должно было наступить перемирие, о котором ранее сообщили представители правительства Южного Судана. Однако в ночь с 3 на 4 мая в Хартуме вновь были слышны взрывы, столкновения шли у президентского дворца.

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Игла окончена: в Судане не работает более 70% больниц