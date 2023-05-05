Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Армия
Гвардии сержант Першенков обнаружил и лично уничтожил трех украинских диверсантов
Армия
Российский танк Т-80 разбил укрепления ВСУ на артемовском направлении
Общество
Следователь рассказал о подельниках грабившего на вокзалах Москвы серийного отравителя
Спорт
Синхронистка Субботина назвала жесткими критерии МОК по допуску россиян на соревнования
Общество
Следователь раскрыл детали первого дела московского серийного отравителя
Общество
Рэпер Schokk поделился впечатлениями от поездки по городам Донбасса
Армия
Эксперт оценил репутационные потери противника в случае взятия Артемовска
Армия
Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России
Мир
В результате стрельбы в Сербии восемь человек погибли и еще 13 пострадали
Мир
Посольство РФ в Польше отказалось от «Бессмертного полка» из-за опасений провокаций
Мир
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2
Мир
FP назвала политику Макрона помехой для ЕС в реализации антироссийской стратегии

В МККК сообщили, что в Судане не работает свыше 70% больниц

0
Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Судане закрыто свыше 70% больниц. Те, что продолжают работу, столкнулись с тяжелыми условиями: у них нет электричества, воды, заканчиваются медикаменты. Об этом сообщили «‎Известиям»‎ в Международном комитете Красного Креста (МККК).

Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане
Сможет ли Саудовская Аравия примирить военных и сколько ООН пообещала выделить на гуманитарную помощь государству

Представитель МККК в Найроби Алена Синенко уточнила: 30 апреля организация доставила первую партию помощи в Судан — 8 т медицинского груза.

«По всей стране идут бои, перестрелки, очень напряженная ситуация для больниц в первую очередь. Но все-таки есть еще те, которые продолжает работать. Мы сейчас взаимодействуем с министерством здравоохранения Судана и ведем переговоры со всеми участниками конфликта для того, чтобы получить гарантии безопасности и доставить им (работающим больницам. — Ред.) гуманитарную помощь», — уточнила она.

По ее словам, МККК готовится отправить в Судан инженеров, чтобы восстановить электро- и водоснабжение в больницах, доставить медикаменты. Кроме того, Красный Крест работает над отправкой второго самолета с гуманитарной помощью, уточнила представитель организации.

Комитет суданских врачей 2 мая сообщил, что из 88 больниц в стране 59 приостановили работу, 29 частично функционируют, то есть оказывают только первую помощь. 17 госпиталей Судана подверглись ударам, 19 вынуждены были спешно эвакуироваться.

Вооруженные действия в Судане начались 15 апреля, когда де-факто управляющий страной после военного переворота в 2021 году глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог поделить власть со своим заместителем Мухаммедом Хамданом Дагло (Хемедти)‎ — он возглавляет военизированные силы быстрого реагирования (СБР). Стороны пытаются захватить контроль над ключевыми районами Хартума, нанося авиаудары по позициям друг друга.

4 мая в стране должно было наступить перемирие, о котором ранее сообщили представители правительства Южного Судана. Однако в ночь с 3 на 4 мая в Хартуме вновь были слышны взрывы, столкновения шли у президентского дворца.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Игла окончена: в Судане не работает более 70% больниц

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023