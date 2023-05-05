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Следователь рассказал о сотрудничестве московского серийного отравителя со следствием

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Фото: СК РФ
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Серийный отравитель, действовавший в электричках и на московских вокзалах в 2000-х годах, не признавал во время следствия свою причастность к гибели людей. Об этом в четверг, 4 мая, рассказал «Известиям» бывший следователь по делу Алексея Выговского Денис Жарёнов.

«На первоначальном этапе, когда еще ему вменялись только разбойные нападения, где потерпевшие остались живы, он по одному или двум эпизодам признал, что совершил это», — отметил следователь.

Потом, по словам Жарёнова, как только появились доказательства того, что Выговский причастен к смертельным отравлениям, преступник отказался от дачи показаний и перестал сотрудничать со следствием. Таким образом, он не признал вину ни по одному делу, в котором были погибшие.

Также следователь рассказал, что у отравителя была специальная тетрадка, в которой он вел свою «бухгалтерию» — приход–расход. Жарёнов считает, что преступник вряд ли получал какое-то удовольствие от грабежей, кроме как материальное.

«Скорее всего, это было у него ради наживы, и, возможно, даже был какой-то спортивный интерес: «А сколько смогу еще?» — предположил он.

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4 мая Следственный комитет РФ сообщил, что установлена причастность Выговского к еще 22 смертям. Преступления были совершены в период с октября 2007 по январь 2009 года.

Также СК опубликовал видео допроса серийного отравителя в подмосковных электричках, где он рассказал, как совершал преступления. В ходе следственного эксперимента Выговский показал, как подсыпал в электричках отравляющие вещества, от которых жертвы теряли сознание и умирали.

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