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Найденный на местах боев орден Красной Звезды передали родственникам погибшего солдата

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Фото: Из личного архива семьи Коломиец
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Боевые награды стрелка Петра Толокнова — орден Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда» — передали на вечное хранение его племяннику спустя 80 лет после гибели солдата. Об этом сообщила «Известиям» невестка племянника погибшего бойца Екатерина Коломиец.

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«Для нас это огромная честь и гордость, что в нашей семье есть такой герой. Награды, переданные в нашу семью, — великое сокровище», — сказала Екатерина Коломиец.

Вместе с наградами родственники бойца получили и наградные документы, в которых говорится, что Петр Толокнов «из личного оружия за сутки уничтожил 24 кукушки противника, мешавших продвижению роты. Совместно со всем личным составом роты ходил несколько раз в атаку и в рукопашной схватке уничтожил 5 гитлеровцев». «Кукушкой» называли бойца со снайперской винтовкой или пулеметом, который занимал позицию на дереве и охотился за командным составом РККА.

До этого сведения о боевом пути Петра у семьи были крайне скудными — он считался пропавшим без вести, так как его колонна не доехала до фронта, была разбомблена.

Истину удалось установить Ивану Егорову, младшему научному сотруднику отдела геофизики Арктического и антарктического научно-исследовательского институиа Росгидромета, бойцу поискового отряда «Малая Охта». Он вел раскопки на Синявинских высотах в 2005 году, будучи учеником 10 класса. Иван обнаружил останки погибшего бойца, при нем были орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда», ботинки, солдатский кожаный ремень со стальной пряжкой. По номеру ордена Иван установил имя бойца — Петр Николаевич Толокнов, 1924 года рождения, уроженец села Явлеи Алатырского района Чувашии.

Бойца захоронили на мемориале «Синявинские высоты» вместе с еще примерно тысячей найденных другими поисковыми отрядами останков. 18 лет поисковики искали родственников солдата, чтобы передать им награды. Со стороны родственников поиск информации о том, где и как воевал Петр Толокнов, вела невестка его племянника Екатерина Коломиец. Весной 2023 года награды были переданы в семью героя в торжественной обстановке, на малой сцене Александринского театра.

1 мая всей семьей потомки младшей сестры солдата поехали на Синявинские высоты, чтобы поклониться могиле Петра Толокнова, призванного в армию в 18 лет и геройски погибшего в 19.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Достать Звезду: родные погибшего солдата получили его орден спустя 80 лет

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