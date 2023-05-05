В новых регионах рассказали о подготовке ко Дню Победы

Власти ЛНР решили провести в Луганске фейерверк и пиротехническое шоу в честь Дня Победы. Об этом «Известиям» рассказал министр культуры, спорта и молодежи республики Дмитрий Сидоров.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас есть сложности, и многие мероприятия, которые мы планировали как массовые, будут отменены. Но тем не менее состоится «Бессмертный автополк Луганщины». Мы планируем проведение фейерверка и пиротехнического шоу 9 Мая на стадионе «Авангард» в Луганске. О времени мы обязательно известим дополнительно», — сказал «Известиям» Дмитрий Сидоров.

Более того, не исключено и проведение салюта в ДНР, сказала сенатор от республики Наталья Никонорова. По ее словам, решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки. Впрочем, жители региона также смогут присоединиться и к «Бессмертном автополку», который идет по всей России.

«Запланированы трогательные мероприятия — концерты во дворах ветеранов. Они достойны нашего особого внимания. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы даже в нынешних условиях постоянных обстрелов жители смогли почувствовать историческую причастность к Великой Победе и почтить память наших героев», — сказала она.

В Херсонской области планируют разместить на центральных улицах серию больших баннеров с изображением херсонцев-героев Великой Отечественной войны, рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в регионе Игорь Кастюкевич. А в Запорожской области жителям разрешили отдыхать не только в День Победы, но и на следующий день — 10 мая.

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