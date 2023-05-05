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Эксперт оценил репутационные потери противника в случае взятия Артемовска

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими войсками нанесет огромные репутационные потери ВФУ и украинским властям, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Квартальный счет: войска штурмуют западную окраину Артемовска
У подразделений ВФУ в городе положение критическое, а все пути безопасного отхода перекрыты, полагают эксперты

«Артемовск они объявили неприступной крепостью, сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский постоянно говорит об этом за границей», — напомнил эксперт.

После освобождения города еще один украинский миф рухнет, считает он. По мнению эксперта, битва за город достигла своей кульминации.

«Именно в последних кварталах на западе города стоят многоэтажки, за которые идут бои. Там же все развязки дорог — на Часов Яр, на другие населенные пункты. Если они теряют эти позиции, значит, надо будет откатываться дальше, из города. Поэтому они держатся», — сказал он.

Василий Дандыкин рассказал, что сейчас украинские формирования пытаются бросать резервы и технику в город.

«Надеюсь, что это уже заключительная стадия, потому что мы бьем по резервам. Площадь, которую они обороняют, сужается, потери от этого растут», — рассказал он.

В российском военном ведомстве 4 мая рассказали, что добровольческие штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожать противника на западных окраинах Артемовска. Российские подразделения десантников продолжают пресекать контратаки противника на флангах.

В районе населенных пунктов Красное и Григоровка, а также около юго-западной окраины Артемовска ударами артиллерии и авиации поражены подразделения украинских 60-й, 93-й механизированных, 54-й мотопехотной бригад. Кроме того, в районе Белогоровки был уничтожен склад боеприпасов украинской 54-й мехбригады.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске

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