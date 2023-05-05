Опубликованы кадры с места стрельбы в сербской общине

В сербской общине Младеновац произошла стрельба, в результате которой восемь человек погибли и еще 13 пострадали. Пользователи Сети в пятницу, 5 мая, распространили кадры с места происшествия в Сети.

О стрельбе в сербском селе Дубона стало известно в ночь на пятницу, 5 мая. По предварительным данным, виновный — 21-летний местный житель. Его окружила полиция, ведутся переговоры. По неофициальной информации, инцидент мог произойти на фоне конфликта.

Сейчас на месте происшествия работают спецподразделения полиции.