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Опубликованы кадры с места стрельбы в сербской общине

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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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В сербской общине Младеновац произошла стрельба, в результате которой восемь человек погибли и еще 13 пострадали. Пользователи Сети в пятницу, 5 мая, распространили кадры с места происшествия в Сети.

О стрельбе в сербском селе Дубона стало известно в ночь на пятницу, 5 мая. По предварительным данным, виновный — 21-летний местный житель. Его окружила полиция, ведутся переговоры. По неофициальной информации, инцидент мог произойти на фоне конфликта.

Сейчас на месте происшествия работают спецподразделения полиции.

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