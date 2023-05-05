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Замглавы МИДа Рябков: отношения России и США находятся на грани вооруженного конфликта

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Отношения РФ и США заметно ухудшились и находятся сейчас на грани открытого вооруженного конфликта. Об этом в четверг, 4 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — заявил он в эфире Первого канала.

Замминистра при этом подчеркнул, что российская сторона будет использовать все имеющиеся средства, чтобы никому не дать возможности посягать на безопасность страны, ее президента и политического руководства.

Также Рябков отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном проводятся по мере необходимости, в том числе «на верхних этажах». Однако он исключил возможность односторонних уступок со стороны России. По словам дипломата, диалог двух стран возможен только с учетом баланса интересов.

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4 мая в Белом доме заявили о непричастности США к атаке беспилотников на Кремль. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон пока не знает, что случилось, и не дает каких-либо оценок произошедшему.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решение о таких терактах принимается в США, а Украина их исполняет.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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