Сергей Лавров приехал в Индию для обсуждения расширения ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гоа (Индия) для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств государств — членов ШОС. Внешнеполитическое ведомство в четверг, 4 мая, сообщило, что глава российского МИДа договорился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.

В документе ведомства отмечается, что между министрами состоялся «доверительный обмен мнениями по основным вопросам двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов, а также актуальным темам глобальной и региональной повестки дня».

Более того, министры дали высокую оценку динамике сотрудничества на ключевых направлениях особо привилегированного стратегического партнерства стран.

Сергей Лавров и его индийский коллега также подтвердили нацеленность на усиление координации единых подходов в рамках взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, ООН и G20.

Стороны договорились продолжать следование курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистана.

Ранее, 29 апреля, глава МИД РФ заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.