Эксперты предрекли исход дела против сына Байдена

Дело против сына президента США Хантера Байдена могут замять. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, американист Виктор Мизин в беседе с «Известиями».

Прокуратура штата Делавэр в скором времени может предъявить обвинения сыну действующего президента США Джо Байдена Хантеру. Уже несколько лет в его отношении ведется налоговое расследование, связанное с деловыми операциями с зарубежными партнерами. Кроме того, Хантера подозревают в даче ложных показаний касательно наркотической зависимости при покупке оружия.

«Думаю, что и этот скандал замнут. Тем более что сейчас разворачивается его (Джо Байдена. — Ред.) президентская кампания: человека уже ведут на выборы, на это уже брошены колоссальные средства», — отметил эксперт.

В качестве примера он напомнил громкий скандал, связанный с ноутбуком сына президента, который любому другому политику дорого бы обошелся.

Вместе с тем директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев подчеркнул, что спешить с выводами не стоит и нужно дождаться официального предъявления обвинений.

«Само дело расследуется уже несколько лет. И мы прекрасно знаем, как могут затягивать и глушить всё это в американской системе судопроизводства. Давайте дождемся предъявления этих обвинений, и тогда уже будет ясно», — считает он.

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