Синхронистка Субботина назвала жесткими критерии МОК по допуску россиян на соревнования

Критерии допуска россиян и белорусов до международных соревнований, опубликованные МОК в марте, очень жесткие и строгие. Об этом заявила четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина в интервью «Известиям».

«Критерии, конечно, очень жесткие и строгие. Но я думаю, что внесут хоть какие-нибудь правки и будут немного лояльнее к нам в плане допуска», — сказала она.

Субботина отметила, что есть маленькая доля надежды, что российским спортсменам дадут возможность принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если сложится так, что нас не пустят на Олимпиаду, то будут такие соревнования, которые смогут заменить Олимпийские игры. Будут Игры для дружественных стран — к нам приедут Белоруссия и Казахстан. Но хочется все-таки верить в лучшее — что всё же будет и у нас Олимпиада», — сказала она.

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