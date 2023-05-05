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Водителей Москвы призвали к осторожности из-за заморозков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Автомобилистов Москвы попросили быть осторожными и внимательными на дорогах из-за ожидающихся заморозков. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

По прогнозам метеорологов, в период с 5 по 9 мая в столице прогнозируются заморозки. В этой связи водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также попросили не отвлекаться на телефоны во время движения, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 4 мая, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается от –2 до –5 градусов ночью и холодная погода днем в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая.

В столице ожидается мокрый снег, а также снег и образование временного снежного покрова. Температурный фон на ближайших выходных будет ниже нормы на семь–восемь градусов, пишет «Москва 24».

2 мая о снеге в Москве в выходные 6 и 7 мая предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, резкое похолодание ожидается в Москве с пятницы, 5 мая. По его словам, причиной ухудшения погодных условий будет циклон, «в связи с чем погода резко ухудшится, дожди начнут носить затяжной характер», пишет RT.

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