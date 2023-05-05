Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Армия
Гвардии сержант Першенков обнаружил и лично уничтожил трех украинских диверсантов
Армия
Российский танк Т-80 разбил укрепления ВСУ на артемовском направлении
Общество
Следователь рассказал о подельниках грабившего на вокзалах Москвы серийного отравителя
Спорт
Синхронистка Субботина назвала жесткими критерии МОК по допуску россиян на соревнования
Общество
Следователь раскрыл детали первого дела московского серийного отравителя
Общество
Рэпер Schokk поделился впечатлениями от поездки по городам Донбасса
Армия
Эксперт оценил репутационные потери противника в случае взятия Артемовска
Армия
Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России
Мир
В результате стрельбы в Сербии восемь человек погибли и еще 13 пострадали
Мир
Посольство РФ в Польше отказалось от «Бессмертного полка» из-за опасений провокаций
Мир
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2
Мир
FP назвала политику Макрона помехой для ЕС в реализации антироссийской стратегии

В Подмосковье прооперировали упавшего с электрички подростка-зацепера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи в Московской области успешно прооперировали 15-летнего подростка, пострадавшего при падении с электрички во время зацепинга. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Подросток поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с множественными травмами. У него диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости, открытый перелом плюсневой кости правой стопы, ушибленную рану затылочной области, рваные раны стоп, множественные ссадины конечностей.

Врач-хирург Хамедто Абдельрахман Омер рассказал, что врачи провели пострадавшему хирургическую обработку ран антисептическими средствами, удалили нежизнеспособные ткани, наложили швы. Кроме того, специалисты выполнили закрытую ручную одномоментную репозицию — сопоставили кости и отломки. В области открытого перелома провели металлоостеосинтез — отломки зафиксировали металлическими конструкциями, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время подросток выписан. Врачи напомнили, что зацепинг является крайне опасным и незаконным способом передвижения, который может привести как к электротравмам, так и к утрате конечностей и летальному исходу, отмечает телеканал «360».

Вагончик тронется: штрафы за зацепинг увеличат в 40 раз
Сколько таких правонарушений пресекают и почему любителей экстремального проезда не останавливает угроза наказания

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за проезд на крышах, подножках и других непредназначенных для этого частях поезда. Теперь нарушитель должен выплатить административный штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, отмечает телеканал «Звезда». До принятия закона штраф, который не менялся в стране на протяжении 20 лет, составлял 100 рублей, пишет НСН.

В 2021 году Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры, запретив компании Google размещение в YouTube роликов, пропагандирующих деятельность зацеперов, пишет RT. Проверкой было установлено, что на видеохостинге были размещены ролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения снаружи поездов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023