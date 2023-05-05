В Подмосковье прооперировали упавшего с электрички подростка-зацепера

Врачи в Московской области успешно прооперировали 15-летнего подростка, пострадавшего при падении с электрички во время зацепинга. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Подросток поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с множественными травмами. У него диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости, открытый перелом плюсневой кости правой стопы, ушибленную рану затылочной области, рваные раны стоп, множественные ссадины конечностей.

Врач-хирург Хамедто Абдельрахман Омер рассказал, что врачи провели пострадавшему хирургическую обработку ран антисептическими средствами, удалили нежизнеспособные ткани, наложили швы. Кроме того, специалисты выполнили закрытую ручную одномоментную репозицию — сопоставили кости и отломки. В области открытого перелома провели металлоостеосинтез — отломки зафиксировали металлическими конструкциями, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время подросток выписан. Врачи напомнили, что зацепинг является крайне опасным и незаконным способом передвижения, который может привести как к электротравмам, так и к утрате конечностей и летальному исходу, отмечает телеканал «360».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за проезд на крышах, подножках и других непредназначенных для этого частях поезда. Теперь нарушитель должен выплатить административный штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, отмечает телеканал «Звезда». До принятия закона штраф, который не менялся в стране на протяжении 20 лет, составлял 100 рублей, пишет НСН.

В 2021 году Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры, запретив компании Google размещение в YouTube роликов, пропагандирующих деятельность зацеперов, пишет RT. Проверкой было установлено, что на видеохостинге были размещены ролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения снаружи поездов.