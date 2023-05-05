Москвичка потеряла имущество на 2,5 млн из-за пожара в Царицыно

Имущество на 2,5 млн рублей потеряла москвичка в результате пожара на Ереванской улице, об этом она рассказала в беседе с «Известиями» 5 мая.

«Приехали, а тут уже половина здания всё, сгорела. Всё выгорело, прямо всё. У нас там пять электронных станков находилось, плюс сырье где-то на 2,5 млн для работы, плюс личное имущество там кое-какое было», — поделилась Елена.

Он рассказала, что, по словам очевидцев, очаг возгорания находился на втором этаже хостела, там делали бойлерную.

О возгорании на Ереванской улице сообщили около девяти вечера 4 мая. Всего огонь охватил 300 кв. м. По информации «Известий», пожар произошел в административном здании.

Информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что людей эвакуировали до приезда пожарных.

Позже корреспондент «Известий» Анна Воропай рассказала, что у охваченного огнем здания обвалилась крыша. В ночь на пятницу, 5 мая, в 00:14 мск пожар был ликвидирован.