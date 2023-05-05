Жители Петербурга руками раздвигали автомобили для проезда МЧС к месту пожара

В одной из многоэтажек Невского района Санкт-Петербурга произошел пожар вечером 4 мая. По данным «Известий», пожарный расчет не мог подъехать к месту возгорания из-за плотной парковки, и тогда местные жители вышли на улицу помогать.

На кадрах видно, как петербуржцы буквально руками раздвигают автомобили, чтобы расчистить дорогу и помочь спасателям проехать к горящему дому.

«С момента вызова пожарных и до их приезда прошло примерно три минуты. Жильцы горящей квартиры живы», — рассказали «Известиям» очевидцы.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Площадь возгорания уточняется.

Ранее в этот же день стало известно о возгорании административного здания в московском Царицыно на Ереванской улице. Всего огонь охватил 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Люди успели эвакуироваться до приезда пожарных.