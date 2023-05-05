Москва назвала отношения РФ и США стоящими на грани открытого вооруженного конфликта

Отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта. Об этом в четверг, 4 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — заявил он в эфире Первого канала.

Замминистра при этом подчеркнул, что Москва готова использовать буквально все средства, чтобы не допустить посягательств на безопасность страны, президента и политического руководства.

По словам Рябкова, контакты между Москвой и Вашингтоном проводятся по мере необходимости, в том числе на высоком уровне. Однако он исключил возможность односторонних уступок США со стороны России. Он заявил, что диалог двух государств возможен только при балансе интересов.

Ранее, 4 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае продолжения наращивания Западом военной мощи военные конфликты в мире станут неизбежными. Он также указал на то, что западные страны постепенно теряют позиции в экономической и демографической сферах, оставаясь конкурентоспособными только в размере военной мощи.

25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что риски военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном неуклонно растут. Он также отметил, что наиболее острая угроза в настоящее время связана с опасностью ядерной эскалации в результате военной конфронтации США и России.

Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России. Он добавил, что альтернативного способа развернуть негативный тренд просто не существует.

За день до этого на заседании Совета Безопасности ООН российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений в украинском конфликте на поле боя.

Конфронтация стран Запада и РФ усилилась на фоне проводимой Россией с 24 февраля 2022 года специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса от постоянных атак и притеснений киевского режима.