Диетолог посоветовала пожилым людям есть чернику

Пожилым людям, которые зачастую страдают от проблем со зрением и повышенного давления, стоит включить в рацион чернику. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, д.м.н. Маргарита Королева в четверг, 4 мая.

В чернике содержится много полезных веществ, в частности, антоцианы и биофлавоноиды, они помогают укрепить стенки сосудов, объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, они оказывают противовоспалительное действие, пишет RT.

Королева подчеркнула, что биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Кроме того, присутствие черники в рационе помогает минимизировать процесс развития дегенеративных патологий, таких как болезни Паркинсона, Альцгеймера и рассеянного склероза, отмечает телеканал «360».

Также черника помогает предотвратить отслойку сетчатки и улучшить кровоток в глазном яблоке, пишет сайт kp.ru.

В июне прошлого года к.м.н., врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что большинство темных ягод содержат рекордное количество антиоксидантов, которые способствуют в профилактике онкологических заболеваний. По ее словам, речь идет о чернике, голубике и ежевике. Также снижению возникновения онкологических заболеваний способствует включение в рацион красноцветных овощей, пишет НСН.

Ранее диетолог Светлана Фус объяснила, чем полезно для здоровья употребление черники. По ее словам, ягода за счет высокого содержания в ней кремния улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также способствует поддержанию подвижности суставов и укрепляет кости.

В 2021 году ученые Гарвардской медицинской школы в США пришли к выводу, что регулярное употребление черники и напитков из нее улучшает самочувствие и снижает артериальное давление. Специалисты рассказали, что употребление всего 200 г черники может помочь снизить систолическое артериальное давление и улучшить здоровье кровеносных сосудов. Эффект от ягод аналогичен действию лекарственный препаратов от кровяного давления в течение того же периода, отмечает телеканал «Звезда».