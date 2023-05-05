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FP назвала политику Макрона помехой для ЕС в реализации антироссийской стратегии

FP назвала политику Макрона помехой для ЕС в реализации антироссийской стратегии

FP: Макрон своей политикой блокирует проведение антироссийской стратегии ЕС
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard
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Президент Франции Эммануэль Макрон своей позицией мешает реализации антироссийской стратегии, проводимой Европейским союзом, сообщило издание Foreign Policy.

По мнению автора материала, Макрон черпает вдохновение в политике французского президента времен холодной войны Шарля де Голля, который «стремился восстановить господство Франции в Европе, отстранить США от дел континента», а также свободно выстраивать отношения с Россией и Китаем.

«Это стремление Макрона вернуться к принципам голлизма — облеченное в такие выражения, как «европейский суверенитет» и «стратегическая автономия», — рискует парализовать Европу, поскольку Франция может наложить вето на постепенно формирующийся стратегический консенсус», — говорится в статье от 2 мая.

Автор добавляет, что Макрон препятствует формированию подлинной глобальной стратегии ЕС, которая предполагает сдерживание России, сотрудничество с США и удерживание Китая на расстоянии.

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Ранее, 2 мая, сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что Европа должна стать «стратегически независимой» от США. Он заявил, что идея европейской автономии была похоронена путем приема в Евросоюз восточноевропейских стран.

В этот же день политолог Денис Денисов сообщил, что в дальнейшем, вероятно, будут пересмотрены принципы функционирования ЕС либо продолжится процесс его реструктуризации. По мнению Денисова, в настоящее время у представителей старой Европы, таких как Франция, Германия, Италия, Испания, возникает всë больше вопросов к странам Юго-Восточной Европы и Прибалтики по выстраиванию общей для ЕС политики.

11 апреля издание Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля сообщило, что ЕС становится более благосклонным к идее Эммануэля Макрона о «стратегической автономии» от США.

В декабре 2022 года президент Франции заметил, что нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил Макрон, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

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