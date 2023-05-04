«Известия» поделились фото с места падения лифта с подростком в Москве
В распоряжении «Известий» 4 мая оказались кадры из подъезда, в котором упал лифт с 16-летним подростком, в Москве на улице Верхние Поля.
О падении лифта в многоэтажном доме стало известно ранее этим же днем. По данным источника «Известий», падение кабины произошло с 11-го на 6-й этаж. Ребенок госпитализирован с подозрением на перелом ноги.
По предварительной информации, товарищество собственников жилья заключило договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).