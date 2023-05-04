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Опубликованы кадры пожара в Тюменской области

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Фото: Управление МЧС РФ по Тюменской области
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В селе Успенка Тюменской области пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара. Кадры опубликовал пресс-центр ГУ МЧС по области в Telegram-канале в четверг, 4 мая.

Сейчас горят 13 жилых построек. Из-за порывистого ветра есть угроза распространения огня. К тушению пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники.

«Имеется угроза жилым зданиям, но мы их отстаиваем. Основная задача — это отстоять уцелевшие жилые дома. <…> Сведений о погибших и пострадавших нет», — заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

Ранее в этот день в результате порывистого ветра серьезный природный пожар в районе села Успенка Тюменского района перекинулся на жилые дома. По данным СК, в результате сгорели 13 жилых построек.

Из расположенных рядом с лесом домов эвакуировали 79 человек. Также сообщалось об эвакуации 45 маломобильных человек из дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.

Местные жители рассказали корреспонденту «Известий», что обливали дома водой в надежде спасти хоть что-то. Однако позже администрация села запретила людям набирать воду самостоятельно.

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