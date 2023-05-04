Очевидцы пожара в Царицыно поделились кадрами инцидента

В Москве в районе Царицыно произошел сильный пожар. Очевидцы инцидента в четверг, 4 мая, поделились соответствующими кадрами.

Возгорание произошло на Ереванской улице. По данным «Известий», огнем охватило административное здание.

«Столичные огнеборцы ликвидируют возгорание в административном помещении на улице Ереванской. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России.

В борьбе с огнем задействованы 97 человек и 24 единицы техники. По информации «Известий», существует угроза обрушения маршевой лестницы. Кроме того, здание сложной конфигурации, что может осложнять тушение пожара.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании.