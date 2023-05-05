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Песков прокомментировал заявления США о непричастности к атакам беспилотников на Кремль

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о непричастности США к атакам украинских беспилотников на Кремль.

По словам американского политика, Соединенные Штаты не имеют отношения к атаке и не располагают данными о том, кто может за ней стоять.

«Мы сказали именно то, что хотели», — указал на это Песков, возвращаясь к своему прошлому заявлению.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента указал, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Он отметил, что решение о таких терактах принимается в США, а Украина их исполняет. Песков также напомнил о том, что в 2000-х годах президент России Владимир Путин призывал Запад не «кормить с руки» международных террористов. Еще тогда российский лидер указывал на то, что рано или поздно они обернутся против тех, кто их поддерживает.

Попытка удара украинских БПЛА по Кремлю была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Москве расценили как террористическую акцию. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия ответит на украинскую атаку на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Кроме того, он призвал признать «киевский нацистский режим» террористической организацией.

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