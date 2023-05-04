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В селе Успенка Тюменской области установлено круглосуточное дежурство медиков

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Фото: МЧС РФ/72.mchs.gov.ru
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Медики начали круглосуточно дежурить в селе Успенка Тюменской области, где в четверг, 4 мая, произошел пожар. Об этом сообщил областной департамент здравоохранения.

«Работает трассовый пункт скорой медицинской помощи. Медики дежурят круглосуточно, в экстренных ситуациях окажут помощь в срочном порядке», — приводит сообщение департамента «РИА Новости».

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Ранее в этот день в результате порывистого ветра серьезный природный пожар в районе села Успенка Тюменского района перекинулся на жилые дома. По данным СК, в результате сгорели 13 жилых построек.

Из расположенных рядом с лесом домов эвакуировали 79 человек. Также сообщалось об эвакуации 45 маломобильных человек из дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.

К тушению пожара привлечено более 200 человек и свыше 50 единиц техники. В частности, задействованы два вертолета Ми-8.

Региональное следственное управление СК РФ организовало проверку по факту инцидента на предмет халатности. По информации ведомства, на данный момент погибших и пострадавших нет.

Местные жители рассказали корреспонденту «Известий», что обливали дома водой в надежде спасти хоть что-то. Однако позже администрация села запретила людям набирать воду самостоятельно.

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