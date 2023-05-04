ТАСС: очевидцы сообщили о появлении нескольких беспилотников в небе над Киевом

Несколько беспилотников заметили в небе над центром Киева. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 мая, со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что «стрельба со всех сторон идет уже больше 20 минут». Как уточняется, БПЛА пыталась сбить украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Незадолго до этого украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве наблюдаются взрывы и пожары.

В Киеве тревога была объявлена в 02:21 4 мая и длилась более трех с половиной часов. Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях.

Комментариев от Министерства обороны России по этому поводу не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.