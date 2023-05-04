Американский полковник заявил о срыве Москвой многолетних попыток США ослабить РФ

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор 3 мая на своем YouTube-канале заявил, что спецоперация остановила 20-летние попытки Вашингтона ослабить Москву.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит [президент России Владимир] Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», — сказал он.

Как указал бывший американский военный, Россия четко дала понять США, что не потерпит расширения НАТО на восток. Так как альянс проигнорировал данное требование, российское руководство прибегло к превентивным мерам с целью устранить угрозу у западных рубежей и в Черном море, добавил Макгрегор.

Ранее, 28 апреля, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные страны заранее готовились к противоборству с Россией. Он также указал на задействование против РФ потенциала почти всех стран НАТО.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что нерасширение НАТО на восток было не только условием РФ, но и обещанием альянса, которое впоследствии было нарушено. Он добавил, что военный блок стремился развалить Россию, но в итоге сплотил ее.

При этом ранее, 18 апреля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

В свою очередь в марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, напротив, заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.