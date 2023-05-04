Реклама
Прямой эфир
Мир
Бахрейн осудил атаку украинских беспилотников на Кремль
Политика
Захарова заявила о «режиме тишины» в отношениях России и Франции
Мир
В Великобритании признали случаи пропажи направленного Украине оружия
Мир
Пашинян анонсировал визит в Москву
Мир
Песков ответил на заявление США о непричастности к атаке беспилотников на Кремль
Происшествия
Подросток пострадал во время падения кабины лифта в московской многоэтажке
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
СМИ сообщили о заочном аресте в Швеции организатора акций по сожжению Корана
Мир
В Турции осудили поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС
Происшествия
В московском Царицыно загорелось здание
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Общество
Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение
Мир
Американский полковник заявил о срыве Москвой многолетних попыток США ослабить РФ
Сюжет:

Американский полковник заявил о срыве Москвой многолетних попыток США ослабить РФ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия сорвала 20-летние усилия США по её ослаблению
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор 3 мая на своем YouTube-канале заявил, что спецоперация остановила 20-летние попытки Вашингтона ослабить Москву.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит [президент России Владимир] Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», — сказал он.

Как указал бывший американский военный, Россия четко дала понять США, что не потерпит расширения НАТО на восток. Так как альянс проигнорировал данное требование, российское руководство прибегло к превентивным мерам с целью устранить угрозу у западных рубежей и в Черном море, добавил Макгрегор.

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии и милитаризации Арктики

Ранее, 28 апреля, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные страны заранее готовились к противоборству с Россией. Он также указал на задействование против РФ потенциала почти всех стран НАТО.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что нерасширение НАТО на восток было не только условием РФ, но и обещанием альянса, которое впоследствии было нарушено. Он добавил, что военный блок стремился развалить Россию, но в итоге сплотил ее.

При этом ранее, 18 апреля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

В свою очередь в марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, напротив, заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023