Дональд Трамп высмеял физическое состояние Байдена

Трамп посмеялся над физическими способностями Байдена, назвав его некомпетентным. Дональд Трамп заявил, что трижды готов выиграть выборы в 2024 году. В ноябре 2022 года экс-глава Белого дома заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Порядка 46% избирателей от Республиканской партии США готовы поддержать его кандидатуру, передает телеканал «Известия». Джо Байден в апреле 2023 года также официально объявил, что идет на второй срок. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

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