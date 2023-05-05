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Две трети любящих спорт россиян не ограничивают себя в еде

Опрос: 63,7% россиян, которые любят спорт, не ограничивают себя в еде
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Опрос показал, что 63,7% россиян, которые придерживаются здорового образа жизни или собираются привести себя в форму к лету любят занятия спортом, но не ограничивают себя в еде. Такие данные 5 мая приводят «Известиям» в страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Опрос проводился совместно с банком «Открытие» в апреле текущего года, в нем приняли участие 1236 человек из всех регионов России.

Согласно данным исследования, только 26% опрошенных с удовольствием занимаются спортом и правильно питаются. Еще 10% респондентов контролируют свое питание, но не прибегают к физическим нагрузкам.

При этом 45% участников опроса придерживаются мнения, что занятия спортом и правильное питание необходимы для подготовки к лету. Треть опрошенных (31%) следит за собой вне зависимости от сезона, 24% — не следят за своей физической формой.

Тем не менее более двух третей респондентов, которые хотят хорошо выглядеть в летний сезон, готовы изменить свое отношение к питанию. 36% сообщили, что уже регулируют приемы пищи, половина из них прибегает к диетам. 18% опрошенных заявили, что всегда питаются правильно, а еще 15% планируют начать следить за своим рационом в ближайшее время.

В выборе подхода к здоровому образу жизни 29% россиян опираются на свой жизненный опыт. Прислушиваются к советам из интернета или книг 24% респондентов. Еще столько же пользуются рекомендациями друзей и знакомых, осведомленных в вопросе спорта и правильного питания или имевших личный положительный опыт.

При этом 17% опрошенных обращается к тренерам или диетологам и 6% — ориентируются на знания блогеров.

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