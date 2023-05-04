Концерн Henkel завершил продажу российских активов

Немецкий концерн Henkel завершил продажу активов в России, об этом говорится в заявлении компании. В РФ у производителя чистящих и моющих средств было 11 заводов в нашей стране, передает телеканал «Известия». Сумма сделки составила 54 млрд рублей, трансакция уже совершена. При этом в договоре прописана возможность обратного выкупа активов. Henkel объявил о прекращении деятельности в РФ в марте 2022 года. В апреле 2023 года концерн заявил о продаже бизнеса местным инвесторам.

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