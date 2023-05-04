В Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя до 3 августа

В Запорожской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя. Эта мера будет действовать с 5 мая по 3 августа, сообщил в четверг, 4 мая, врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сегодня подписал указ «Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области». Исключение — розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий также предупредил об административной ответственности за нарушение указа.

Так, должностные лица должны будут оплатить штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 100 до 300 тыс. рублей. Помимо этого наказание предусматривает конфискацию алкогольной продукции.

Исполнение указа поручено министерству экономического развития Запорожской области при взаимодействии с главным управлением внутренних дел по региону.

Ранее в ряде регионов ввели ограничения на торговлю спиртными напитками на 9 Мая. Запрет действует в местах проведения праздника, а также на прилегающих к ним территориях. Также будут усилены меры безопасности.