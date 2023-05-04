Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin и Raytheon на сумму $7,2 млрд

Пентагон заключил новый контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сумма соглашения с Lockheed Martin и Raytheon составит $7,2 млрд, передает телеканал «Известия». Договор на 2023–2026 финансовые годы не предусматривает точное количество и сроки поставок. Многие американские эксперты заявляют, что Вашингтон стремится восполнить свои запасы вооружений. Военные склады пустеют из-за поставок украинским боевикам. Так, Вашингтон передал Киеву уже более 10 тыс. Javelin. При этом корпорации Raytheon и Lockheed сейчас производят вместе всего 400 таких комплексов в месяц.

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