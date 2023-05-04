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Стоимость строительства Ленского моста в Якутии оптимизируют

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Фото: ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству Ленского моста»
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Главгосэкспертиза совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Якутии рассмотрела пути оптимизации технических решений строительства Ленского моста. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сообщил 3 мая.

«В рамках визита экспертов осмотрена территория под строительство мостового перехода, а также определены технические решения, позволяющие оптимизировать стоимость строительства. На данный момент в завершающей стадии работы подготовительного этапа, ведутся работы по переустройству сетей электроснабжения на правом берегу», — рассказал Сивцев.

По его словам, которые приводит ИА SakhaNews, проектная документация основного этапа уже разработана. Получить заключение госэкспертизы планируется в III квартале 2023 года, а пока идет корректировка проектных решений.

Разделение на этапы позволило начать реализацию проекта фактически на год раньше, еще до получения заключения Главгосэкспертизы по основному этапу строительства. Как уточняет ИА YakutiaMedia, первый этап предусматривает подготовку территории, вынос и переустройство инженерных коммуникаций. Второй этап, он же основной, включает строительство правобережной части подходящих путей. На третьем этапе работы будут вестись на левом берегу.

Мост через Лену должен пройти рядом с селом Старая Табага, входящим в городской округ Якутска и находящимся в 30 км от самого города. Планируется, что он свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе он должен стать основным элементом будущей трассы Иркутск – Магадан.

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Строительство переправы включено в национальную программу развития Дальнего Востока, в 2022 году объект также внесли в пятилетний план дорожного строительства России.

В январе 2023 года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал в интервью «Известиям», что мостовой переход через Лену может быть построен до конца 2027 года. Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении.

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