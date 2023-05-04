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Мужчина погиб при обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Мирный житель Петровского района на западе Донецка погиб при артобстреле со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 4 мая, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что погибший 1970 года рождения попал под огонь на ул. Академика Павлова.

Кроме того, в Петровском районе поврежден дом частного сектора по ул. Вятской — осколками посечены кровля, стены, остекление, летняя кухня. Также есть разрушения на севере города — в Куйбышевском районе нарушено остекление частного дома по ул. Градостроителей.

Ранее в этот день в результате обстрела Петровского района по ул. Леси Украинки получила ранение женщина 1938 года рождения. Пострадавшую доставили в 1-ю городскую больницу.

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Районы Донецка подвергаются обстрелам со стороны украинской армии практически ежедневно. При этом, как отмечают власти республики, ВСУ бьют целенаправленно по мирным кварталам города.

Утром 4 мая сообщалось, что при обстреле Буденновского района города пострадали три человека, среди которых ребенок. Ранения получили мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения.

3 мая корреспондент «Известий» показал последствия обстрела столицы ДНР со стороны ВСУ. В результате украинской атаки были разрушены дома в частном секторе Донецка и его окрестностях.

Россия 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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